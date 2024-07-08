Блогер Саша Стоун бросил звезду Comedy Woman Надежду Сысоеву

Молодой любовник бросил звезду Comedy Woman
Фото: www.unsplash.com
Отношения пары быстро развалились

Некоторое время назад в прессе активно обсуждали связь популярного блогера Саши Стоуна и известной актрисы юмористического жанра Надежды Сысоевой. Однако, как выяснилось, отношения возлюбленных уже завершились.

Так, недавно 25-летнего парня заметили в компании новой девушки. При этом с Надеждой Сысоевой молодой человек участвовал в съемках "Выжить в Дубае", однако ни одной фотографии в компании юмористки с проекта он выкладывать не стал.

Кроме того, очередной провал в личной жизни 39-летней актрисы подтвердила певица Анна Седокова, она тоже участвовала в телепроекте.

"Было понятно, что он ее бросит сразу же, как только ее рейтинги полетят вниз", – отрезала знаменитая певица.

У Анны случился конфликт с парочкой на проекте, поэтому она не стала любезничать и подчеркнула, что разрыв 25-летнего блогера с артисткой, которая старше его на 14 лет, был ожидаемым.

Источник: Telegram-канал "Звездач" ✓ Надежный источник

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