Актер из "Папиных дочек" Леонов рассказал о живущем в Швеции сыне

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Многие знаменитые артисты могут похвастаться весьма активной личной жизнью. Любимцы публики часто имеют бывших супругов и наследников от развалившихся браков. Популярный российский актер Андрей Леонов поделился подробностями жизни своего старшего сына.
Звезда нашумевшего в свое время телесериала "Папины дочки" был женат на знойной красотке из Чили по имени Мария Куэвас. В браке появился сын, которого назвали Евгений. Однако любовная лодка Андрея и Марии в итоге развалилась, после чего женщина с сыном уехала в Швецию.
Наследник популярного артиста продолжает жить в Европе. Леонов рассказал, что Евгений не собирается возвращаться в Россию, а актеру сложно попасть в Швецию из-за ситуации на международной арене. В итоге родственники общаются исключительно по телефону.
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