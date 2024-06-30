Актер из "Папиных дочек" Леонов рассказал о живущем в Швеции сыне

Парень не собирается в Россию

Многие знаменитые артисты могут похвастаться весьма активной личной жизнью. Любимцы публики часто имеют бывших супругов и наследников от развалившихся браков. Популярный российский актер Андрей Леонов поделился подробностями жизни своего старшего сына.



Звезда нашумевшего в свое время телесериала "Папины дочки" был женат на знойной красотке из Чили по имени Мария Куэвас. В браке появился сын, которого назвали Евгений. Однако любовная лодка Андрея и Марии в итоге развалилась, после чего женщина с сыном уехала в Швецию.

Наследник популярного артиста продолжает жить в Европе. Леонов рассказал, что Евгений не собирается возвращаться в Россию, а актеру сложно попасть в Швецию из-за ситуации на международной арене. В итоге родственники общаются исключительно по телефону.