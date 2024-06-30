Без лифчика: Кэти Перри вышла в свет в одной шубе и рваных коготках

Без лифчика: Кэти Перри вышла в свет в одной шубе и рваных коготках
Кэти Перри. Фото: соцсети
Знаменитость выставила свое тело перед публикой

Недавно сильно похудевшая певица Кэти Перри продемонстрировала свою подтянутую фигуру во время показа Balenciaga. 39-летняя певица появилась на мероприятии в черной шубе и рваных колготках, показывая зону декольте и стройный пресс. Лифчика при этом на знаменитости не было.

Артистка утверждает, что постройнела благодаря диете своего мужа Орландо Блума. Она подразумевает отказ от сладкого, употребление большого количества клетчатки и белка, исключение глютена и алкоголя, а также постоянные тренировки. Однако поклонники подозревают, что знаменитость могла подсесть на такой популярный в последнее время у голливудских звезд "Оземпик". 

Тем не менее, своей стройностью Перри невероятно довольна – она стала чаще появляться на публике в откровенном виде и демонстрировать свое тело поклонникам в соцсетях. Поэтому и недавний выход в свет не стал исключением.

Кадр видео из соцсетей

Кадр видео из соцсетей

"Она стала больше тренироваться, потому что хочет отыграть несколько концертов в поддержку своего будущего альбома, так что сейчас самое время выглядеть великолепно",

– говорят о ее похудении источники.

Источник: соцсети

Трамп дерзко высказался в адрес Путина: "Глупо и бессмысленно"

Политик всегда отличался склонностью к провокациям

Белоусов заявил о наказании для США из-за Черного моря

Американцы снова усугубляют ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей