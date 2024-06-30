Без лифчика: Кэти Перри вышла в свет в одной шубе и рваных коготках

Знаменитость выставила свое тело перед публикой

Недавно сильно похудевшая певица Кэти Перри продемонстрировала свою подтянутую фигуру во время показа Balenciaga. 39-летняя певица появилась на мероприятии в черной шубе и рваных колготках, показывая зону декольте и стройный пресс. Лифчика при этом на знаменитости не было.

Артистка утверждает, что постройнела благодаря диете своего мужа Орландо Блума. Она подразумевает отказ от сладкого, употребление большого количества клетчатки и белка, исключение глютена и алкоголя, а также постоянные тренировки. Однако поклонники подозревают, что знаменитость могла подсесть на такой популярный в последнее время у голливудских звезд "Оземпик".

Тем не менее, своей стройностью Перри невероятно довольна – она стала чаще появляться на публике в откровенном виде и демонстрировать свое тело поклонникам в соцсетях. Поэтому и недавний выход в свет не стал исключением.

"Она стала больше тренироваться, потому что хочет отыграть несколько концертов в поддержку своего будущего альбома, так что сейчас самое время выглядеть великолепно",

– говорят о ее похудении источники.