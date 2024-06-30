Нонна Гришаева дала совет о сохранении крепкого брака

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Гармония в личных отношениях – важнейшая составляющая счастливой жизни. Порой бывает очень сложно найти своего человека, но еще сложнее сохранить любовь и взаимоуважение на долгие годы. Своим секретом крепкого семейного счастья поделилась популярная артистка Нонна Гришаева.
Знаменитость уже 17 лет счастлива в браке с актером Александром Нестеровым. Гришаева подчеркнула, что с годами любовь в их семье только укрепилась. Артистка уверена, что самое главное – готовность помогать и поддерживать друг друга. Именно забота и внимание помогают идти по жизни рука об руку.
"Партнерство, взаимопомощь. Собственно, это секрет и семейного счастья", – рассказала знаменитость.
Нонна рассказала, что любимый муж при необходимости может взять на себя часть ее обязанностей и всегда с большим вниманием и заботой относится к тому, чем занимается супруга.
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