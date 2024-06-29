Менеджер назвал причину смерти группы Crazy Town

Стала известна причина смерти лидера группы Crazy Town
Шифти Шеллшок. Фото: соцсети
Знаменитость страдал от пагубной зависимости

Лидер группы Crazy Town, исполнившей в начале нулевых хит Butterfly, скончался из-за злоупотребления запрещенными препаратами. Информацию об этом подтвердил менеджер музыкального коллектива. Труп Шифти Шеллшока был найден в его доме в Лос-Анджелесе несколько дней назад. Мужчине было 49 лет.

Как рассказали знакомые, после успеха песни Butterfly артист пытался снова выйти на всемирный уровень славы, но этого у нее не получалось. Друзья старались спасти его от пагубного увлечения, потерпев в итоге неудачу.

Менеджер указал, что основной причиной смерти музыканта стало опасное сочетание медикаментов и наркотических средств. При этом пока судмедэксперты не называют причину кончины Шеллока до завершения токсикологической экспертизы.

Лидер Crazy Town часто попадал в полицию из-за своего поведения, а в 2012 году он впал в кому. После распада группы он занялся сольной карьерой, которой перестал заниматься после 2004 года.

Источник: People Magazine

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