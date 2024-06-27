"Какие булочки": Серябкина потрясла гром-бедрами в прозрачных штанах

Артистка похвасталась стройной фигурой

Бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина решила похвастаться своими формами в откровенном наряде. Певица вышла на прогулку с собакой в черных прозрачных штанах, которые невероятно обтягивали ее ягодицы. Стесняться такого внешнего вида она не стала.

Серябкина показала, как идет по улице, выгуливая своего шпица Бу. При этом знаменитость потрясывала своими гром-бедрами, покручиваясь на камеру и хвастаясь особенностями фигуры.

"Дама с собачкой", – подписала она публикацию.

В комментариях люди пришли в восторг от внешнего вида артистки. Большинство сделали комплименты ее наряду и фигуре, однако были и те, кто не разделял положительных эмоций от увиденного.

"В таком костюме главное – не зайти не в ту дверь",

"Какой колхоз",

"Какие булочки свежие",

"Очередно подтверждение, что Серябкина секси вайф (сексуальная жена), а ее муж – куколд",

– пишет народ.

Ранее известная спортсменка показала натертое маслом тело в бикини.