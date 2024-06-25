Ефремову после избиения экс-супругом госпитализировали в Италии

В звездном семействе произошла жуткая трагедия

Над семьей Михаила Ефремова снова сгущаются тучи. Накануне стало известно о трагедии, которая произошла с его племянницей Ольгой. Несчастную женщину жестоко избили, из-за чего ей потребовалась помощь медиков.



Ольга Ефремова стала жертвой рукоприкладства в Европе. Жуткая драма разыгралась в Италии. На племянницу знаменитого артиста, продолжающего отбывать наказание за решеткой, напал ее бывший муж итальянец Алессандро Сини. Он нанес ей серию мощных ударов, из-за чего тело и лицо женщины покрыли синяки. Также врачи подозревают сотрясение мозга.

Племянница Ефремова давно развелась с буйным итальянцем, однако их все еще связывает общий ребенок. Когда женщина прилетела в Италию забрать восьмилетнего сына на каникулы, разгорелся жуткий скандал, который в итоге закончился избиением Ольги.

Женщина рассказала, что бывший постоянно терроризирует ее и не дает спокойно жить. Он манипулирует ребенком и постоянно угрожает экс– супруге. Сейчас родственница знаменитого российского артиста остается под присмотром итальянских медиков. Врачи делают все необходимое для того, чтобы помочь россиянке.

К слову, ранее стало известно о тяжелой болезни актера Михаила Ефремова. Пожилой артист с годами стал чувствовать себя все хуже.