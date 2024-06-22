Продюсер Лавров объяснил выступления российских звезд в Турции

Как оказалось, артистам предлагают хороший гонорар

В отпускной период российские знаменитости не перестают работать – у них появляется множество предложений выступить в турецких отелях для отдыхающих. Как правило, от этого они не отказываются, поскольку ценник на приезд в страну очень привлекательный. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров.

Он утверждает, что в Турции артисты зарабатывают в несколько раз больше, чем на тех же курортах Юга России. Например, многие заведения готовы платить 20-30 тысяч долларов за небольшой концерт, а еще предоставляют звездам возможность в течение недели бесплатно отдохнуть. Отказываться от такого никто не готов.

"В Турции выступать немного выгоднее, чем в Сочи", – отмечает продюсер.

По его словам, официально гости получают приезд российской звезды в качестве комплимента от отеля и ничего за это не платят, но на самом деле все изначально заложено в стоимость отдыха.

Недавно стало известно, что Ольга Бузова уехала из России в Турцию. Артистка не стала пояснять, пришлось ли это сделать по работе или из-за желания отдохнуть.