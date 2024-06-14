Аршавина засняли с новой возлюбленной на пляже в Сочи

Вероятно, футболист снова станет отцом

Футболист Андрей Аршавин снова не одинок. Спустя пять лет после развода с Алисой Казьминой он вступил в новые отношения, которые, судя по опубликованным фото в соцсетях, являются очень серьезными. Спортсмена заметили с возлюбленной Анной во время отдыха в Сочи – многие обратили внимание на округлившийся живот девушки.

Длинноногая блондинка ухаживала за спортсменом на пляже Черного моря, покрывая его спину солнцезащитным кремом. Она же предпочитала загорать под открытым небом.

Вероятно, Аршавин давно знаком с девушкой. На ее странице в соцсетях есть много совместных фото с футболистом, а недавно она выложила снимок, на котором намекнула на возможную беременность.

"Мое особенное чемпионство", – написала она.

Известно, что у Аршавина есть четверо детей. Трое появились на свет в отношениях с Юлией Барановской, а еще одну дочь ему родила Алиса Казьмина. Ни с одной из них он не поддерживает близкие отношения – обе женщины жаловались, что футболист много изменял.

Со своими наследниками спортсмен тоже особо не общается. Не так давно он высказался об успехах своего сына Арсения в футболе, заявив, что к мальчику прикованно столько внимания исключительно из-за известной фамилии, а не спортивного таланта.