Привалова: инсульт Мастерковой не подтвердился

Страшный диагноз Мастерковой не подтвердился
Светлана Мастеркова. Фото: АГН "Москва"
Спортсменку выпишут из клиники

Во вторник стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова попала в больницу. По сообщениям, она попала в отделение нейрохирургии, где ее готовили к операции на головном мозге из-за опухоли. Утверждалось, что атлетка находится в состоянии средней тяжести. После этого пошли различные слухи о возможном диагнозе спортсменки.

Позже подробности о ее болезни выдала первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова. Она рассказала, что у Мастерковой подозревали инсульт, однако, к счастью, он не подтвердился.

"Завтра Мастеркова будет выписана из медучреждения", – сообщила Привалова.

По ее словам, никакого страшного недуга у спортсменки не нашли.

Светлана Мастеркова принесла России на Олимпиаде на дистанциях 800 и 1500 м. У 52-летней спортсменки есть золото и бронза на мировом чемпионате, а также золото на европейских состязаниях. Атлетке принадлежит мировой рекорд в дистанции на 1000 м. 

Источник: RT

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