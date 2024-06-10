Разин рассказал о прошлом Виктории Цыгановой

Раскрыто неожиданное прошлое Виктории Цыгановой
Виктория Цыганова. Кадр: YouTube.com
Оказалось, артистка начинала карьеру в качестве помощницы

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал, как Виктория Цыганова начинала свой путь к сцене. По его словам, сперва она была помощницей певицы Натальи Грозовской, которая позже стала его женой.

Разин утверждает, артистка была в числе первых учасников группы, вопреки слухам, что в нее брали только мальчиков. Цыганова во время работы носила ей кофе, гладила вещи, убирала и параллельно заигрывала с администратором "Ласкового мая" Вадимом Цыгановым. Спустя время девушке разрешили петь.

"А сегодня, видите, она вышла замуж за моего администратора Вадика и стала звездой", – рассказал продюсер.

Свадьбу возлюбленные сыграли в 1990 году – с тех пор они не расставались. За годы брака у пары так и не появилось общих детей, разрешение на ЭКО или суррогатное материнство они не смогли получить от своего настоятеля, признавалась Цыганова в одном из интервью. 

Сейчас супруги являются представителями патриотов среди звезд российского шоу-бизнеса и активно критикуют всех покинувших страну артистов.

Ранее стало известно, что концерт Виктории Цыгановой неожиданно отменили в Барнауле.

Источник: соцсети
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