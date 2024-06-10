64-летний Дибров допустил появление любовника у своей молодой супруги

Дибров сделал откровенное заявление о любовниках молодой жены
Дмитрий Дибров. Кадр: YouTube
Дмитрий с пониманием относится к ситуации

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров уже много лет счастлив в браке с молодой красоткой Полиной. Внушительная разница в три десятилетия не смогла стать препятствием для горячих чувств влюбленных. Пара живет припеваючи и воспитывает троих наследников. Однако Дибров трезво смотрит на ситуацию и не исключает, что в какой-то момент его любимая может завести романтические отношения с другими мужчинами.

Дмитрий подчеркнул, что ради сохранения брака и страсти нужно стараться. Для того чтобы нивелировать огромную разницу в возрасте, он постоянно балует молодую жену – дарит ей дорогие подарки, снимает роскошные номера в отелях и там устраивает избраннице романтические вечера.

Телеведущий отметил, что за красавицей-женой постоянно ухаживают видные мужчины. В какой-то момент природа может взять свое, и молодая девушка способна попасть под влияние обольстителя.

"Роман Полины с другим мужчиной может случиться. И я, конечно, это допускаю", – сделал откровенное признание о гипотетических любовниках супруги Дмитрий.

Впрочем, пока девушка повода усомниться в ее верности не давала. Как отмечает женский журнал "Клео.ру", все записки от многочисленных воздыхателей жена Диброва смывает в туалет.

К слову, недавно молодую жену Диброва спутали с работницей эскорта.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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