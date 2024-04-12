"На грани развода": молодая жена Диброва рассказала о конфликтах в семье

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В Москве состоялся пятый форум "Эстетическая медицина будущего. Тренды – 2024". Он собрал более полутора тысяч участников – косметологов, хирургов, нутрициологов. Оценить их новинки в бьюти индустрии пришла и 34-летняя Полина Диброва. Ей важно сохранять красоту для 64-летнего супруга.
"Залог нашего счастливого брака – в разговоре, – говорит Полина. – Не нужно в себе таить тревоги, переживания, обижаться на что-то, а нужно об этом разговаривать и в диалоге выяснять все спорные моменты. Просто очень часто мужчина думает совершенно иначе, чем женщина и поэтому возникает недопонимание, люди начинают что-то додумывать".
Конфликтные ситуации Дибровым знакомы. Но они научились все решать и ссоры гасить на корню.
"Конечно, ссоры у нас случаются, и было бы странно, если ба за 15 лет их не было, – призналась Полина "Утро.ру". – Наверное, была и ситуация, когда мы оказывались на грани развода. Но моя психика так устроена, что все плохое я быстро забываю".
А еще красавица Полина всегда проявляет женскую мудрость и терпение. И с улыбкой говорит, что если супруг разбрасывает по квартире носки, но она беззвучно их убирает и скандалов по этому поводу не случается.
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