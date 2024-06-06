Пельш рассказал об отношении к русским в Латвии

По его словам, в последнее время смотреть на россиян стали иначе

Телеведущий Валдис Пельш рассказал, что в последнее время он не часто бывает в своей родной стране – Латвии. Это случилось из-за напряженных отношений между двумя странами.

По словам знаменитости, у него есть возможность путешествовать за границу, несмотря на ограничение въезда в страны Прибалтики людям с российскими паспортами. Однако делать это стало гораздо сложнее из-за общего отношениях к гражданам России за границей.

Пельш говорит, что сейчас русских принимают не так, как раньше и даже смотрят по-особенному. Все это накладывает негативный отпечаток во время приезда в Латвию.

"Но все приходящее, посмотрим. Латвия не станет менее любимой мной страной от того, что, если вы достаете "серпастый и молоткастый" российский паспорт, как было у Маяковского – "к одним паспортам – улыбка у рта, к другим – отношение плевое", – сказал он.

Телеведущий считает, что Россия является уникальной страной, поскольку представители любых национальностей могут жить в ней благополучно. Например, во время общения с коллегами он не чувствует, что к нему относятся как-то по-особенному. Если речь заходит о происхождении, то все просто обмениваются фактами, не накладывая на это никакого негатива.