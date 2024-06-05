Залипшие на мультиках котики умилили публику – видео

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Домашние животное постоянно становятся главными героями забавных семейных баек. Братья наши меньшие отличаются непосредственностью и всегда стремятся к познанию чего-то нового. Особенно сильно в этом плане выделяются котики.
Новыми звездами социальных сетей стали два очаровательных кота, которые оказались большими любителями мультипликационных фильмов. Хозяева явно заметили эту склонность своих пушистых любимцев и решили ее поддержать. Котикам обеспечили отдельное место с экраном для просмотра мультиков.
На видеоролике, который получил большую популярность в социальных сетях, запечатлена оригинальная картина: два милых котика полулежат за импровизированным столом и с огромным интересом наблюдают за приключениями мультяшек. Такой забавный и необычный контент умилил публику и заставил людей улыбнуться.
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