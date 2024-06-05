Тест: удалось бы вам пройти ЕГЭ по русскому языку

Тест: удалось бы вам пройти ЕГЭ по русскому языку
Фото: www.unsplash.com
Испытайте себя

Период сдачи единого государственного экзамена в самом разгаре, школьники поглощены подготовкой к испытаниям, многие сталкиваются с серьезным эмоциональным напряжением перед ЕГЭ. К счастью, большинство взрослых людей сложный экзамен миновал в принципе, однако всегда любопытно узнать, на что вы способны.

Предлагаем пройти любопытный тест и проверить свои знания по русскому языку. Попробуйте ответить на вопросы, с которыми сталкиваются школьники на экзаменах. Тест займет всего пару минут, но поможет оценить ваши шансы на сдачу ЕГЭ. Не теряйте времени – проверьте себя прямо сейчас.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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