Кайфующая от собственной пакости кошка повеселил публику – видео

Котейки любят периодически все портить

Появление в квартире домашнего питомца обычно сопровождается большой радостью и предвкушением многих часов игр и ласк с маленьким пушистиком. Однако существует и оборотная сторона медали. Некоторые зверьки очень склонны к тому, чтобы иногда пакостить.



Большое внимание интернет-публики привлек забавный видеоролик, на котором наглая кошечка наслаждается устроенным ею хаосом. Очаровательная британская киска решила развлечься, пока хозяев не было дома. Больше всего ее заинтересовал рулон мягкой туалетной бумаги, который отлично подходил на роль игрушки.

Надо полагать, кошечка так разыгралась, что в конце очень устала. По крайней мере, когда хозяева пришли домой, перед их взором открылась необычная картина: по всему дому валялись ошметки туалетной бумаги, а кошечка лежала на полу, обмотавшись половиной рулона, ее усталый взгляд был устремлен в потолок. Забавный видеоролик очень насмешил публику.