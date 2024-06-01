Сестра "диско-бабушки" Уляшевой из Коми захотела лишить ее дома

Сестра "диско-бабушки" из Коми захотела лишить ее дома
Лидия Уляшева. Фото: соцсети
Веселая старушка прославилась на всю страну

Лидия Уляшева из Сыктывкара в одночасье проснулась знаменитой. Пожилая жительница Коми даже в крайне тяжелых жизненных условиях не теряет оптимизма, чем покорила всю страну и даже маститых звезд шоу-бизнеса. Однако в жизни старушки снова начались проблемы.

Пенсионерка получила прозвище "диско-бабушка" после того, как засветилась на концертах Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева. Оказалось, что бабуля живет практически впроголодь, но это не мешает ей наслаждаться концертами любимых звезд. Сергей Лазарев решил принять участие в жизни веселой старушки и купил ей квартиру в Сыктывкаре.

К сожалению, после этого активизировались недобросовестные родственники бабули, которые и не вспоминали о ней, когда она нуждалась в поддержке. Как стало известно, сестра знаменитой старушки намерена отобрать у нее дом в деревне. Сейчас началась активная борьба за наследство – за ситуацией следят неравнодушные волонтеры, которые намерены защищать интересы Лидии.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник

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