Дочь Шойгу поздравила мать с днем рождения

Дочь Шойгу выступила с заявлением о своей семье
Ксения Шойгу. Фото: АГН "Москва"
Она публично обратилась к близкому человеку

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу опубликовала на своей странице в соцсетях новый пост. Его она посвятила своей матери, которая праздновала свой день рождения.

Дочь бывшего министра обороны отметила, что ее родительнице не очень повезло с членами семьи, поскольку они постоянно в разъездах и дома бывают редко. Свою маму она назвала "самым переживающим человеком в мире".

"Любим тебя невероятно и искренне. За все наши работы и отъезды просим прощения", – написала она.

В дополнение Ксения показала фотографию с матерью из детства.

Фото: соцсети

Сергей Шойгу состоит в браке с Ириной Антипиной с 1977 года. В браке на свет у них появилось двое дочерей. Старшая Юлия занимает пост директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Ранее бывший зять рассказал, как относится к Сергею Шойгу после его ухода с должности главы Минобороны России.

Источник: Telegram

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