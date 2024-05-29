К какому классу по доходам можно вас отнести: необычный тест

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Людей часто делят на разные категории, существует много критериев, по которым человека можно отнести к привилегированному классу или к среднему. Однако, чаще всего внимание обращают именно на доходы человека или всей семьи.
Предлагаем вам пройти необычный тест, который поможет объективно взглянуть на ситуацию. Разумеется, никому не хочется относить себя к малообеспеченной прослойке населения, однако и в бедности можно жить достойно. В любом случае, главное – правильно оценить положение дел. Возможно, пришло время что-то поменять.
Люди устали от бесконечного кошмара