К какому классу по доходам можно вас отнести: необычный тест

Каждый стремится обеспечить себе достойную жизнь

Людей часто делят на разные категории, существует много критериев, по которым человека можно отнести к привилегированному классу или к среднему. Однако, чаще всего внимание обращают именно на доходы человека или всей семьи.



Предлагаем вам пройти необычный тест, который поможет объективно взглянуть на ситуацию. Разумеется, никому не хочется относить себя к малообеспеченной прослойке населения, однако и в бедности можно жить достойно. В любом случае, главное – правильно оценить положение дел. Возможно, пришло время что-то поменять.