Кот-повар покорил Сеть – видео

Кот-повар покорил Сеть – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш "приготовил" ароматное печенье

Владельцы домашних животных готовы долгие часы тратить на своих пушистых любимцев. В социальных сетях есть огромное количество видеороликов, смонтированных руками любящих хозяев. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел видеоролик с котиком-поваром.

Хозяева усатого сильно постарались и создали целый мини-фильм, посвященный их любимому зверю: на облетевших весь интернет кадрах очаровательный котик готовит ароматное апельсиновое печенье.

Владельцы зверя не стали халтурить и сняли полноценное кино. На кадрах пушистый сначала режет апельсины, затем лепит тесто и отправляет его в духовой шкаф. В итоге получилось очень аппетитное угощение, а котик стал новой звездой социальных сетей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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