Селин Дион едва не погибла из-за своей болезни

Селин Дион едва не погибла из-за своей болезни
Селин Дион. Кадр: YouTube.com
Звезде пришлось пройти долгий путь реабилитации

Певица Селин Дион могла погибнуть из-за своей болезни – некоторое время назад у нее нашли редкий синдром мышечной скованности. Как сама призналась артистка, для нее это было страшное время.

Недуг может вызывать ригидность мышц и болезненные спазмы. Именно поэтому она не выступает на публике последние несколько лет.  

Сейчас Дион проходит лечение от аутоиммунного расстройства и реабилитацию. Ее состояние стало значительно лучше с того момента, как был выявлен недуг, но пока она не может вернуться к концертной деятельности.

"Я усердно работаю каждый день, но должна признать, что это была борьба", – заявила артистка в интервью.

При этом она настроена оптимистично в отношении своей профессиональной деятельности. Певица говорит, что если она не сможет побежать на сцену, то пойдет, а если это не выйдет – то поползет. Своей жизни без музыки и публики она попросту не представляет.

Источник: Page Six

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