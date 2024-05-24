Янукович вслед за Путиным прилетел в Минск

Янукович вслед за Путиным прилетел в Минск
Виктор Янукович. Кадр: YouTube.com
Причину визита держат в тайне

Самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича приземлился в аэропорту Гомель. В прошлый раз его визит в Белоруссию был зафиксирован в марте 2022 году.

За Януковичем числится Dassault Falcon 900C с регистрационным номером RA-09617. Он совершил посадку в белорусском аэропорте в 12:50 по местному времени. Официально информацию о визите бывшего украинского лидера не подтверждали.

Как известно, сейчас с официальным визитом в Минске находится глава России Владимир Путин. Он прибыл в страну накануне, 23 мая, чтобы встретиться с Александром Лукашенко. Одной из тем повестки стал украинский конфликт.

Лидеры отметили, что позиции Москвы и Минска по международным вопросам полностью совпадают. Путин во время выступления перед журналистами заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Достигнутые в 2022 году Стамбульские договоренности польностью устраивали Киев и Москву. Сейчас же возвращение к мирному урегулированию возможно только на основании уже достигнутых ранее договоренностей, подчеркнул президент.

Ранее стало известно об атаке Крымского полуострова. Нападение удалось отразить с помощью систем ПВО.

Источник: Telegram

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей