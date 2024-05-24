Янукович вслед за Путиным прилетел в Минск

Причину визита держат в тайне

Самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича приземлился в аэропорту Гомель. В прошлый раз его визит в Белоруссию был зафиксирован в марте 2022 году.

За Януковичем числится Dassault Falcon 900C с регистрационным номером RA-09617. Он совершил посадку в белорусском аэропорте в 12:50 по местному времени. Официально информацию о визите бывшего украинского лидера не подтверждали.

Как известно, сейчас с официальным визитом в Минске находится глава России Владимир Путин. Он прибыл в страну накануне, 23 мая, чтобы встретиться с Александром Лукашенко. Одной из тем повестки стал украинский конфликт.

Лидеры отметили, что позиции Москвы и Минска по международным вопросам полностью совпадают. Путин во время выступления перед журналистами заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Достигнутые в 2022 году Стамбульские договоренности польностью устраивали Киев и Москву. Сейчас же возвращение к мирному урегулированию возможно только на основании уже достигнутых ранее договоренностей, подчеркнул президент.

Ранее стало известно об атаке Крымского полуострова. Нападение удалось отразить с помощью систем ПВО.