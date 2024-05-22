Знаменитая актриса опозорилась из-за пикантного разреза платья

Красотка показала лишнее

В современном мире моды, чем более откровенен наряд, тем больше внимания он привлекает. Так что многие именитые актрисы стараются экспериментировать с дерзкими платьями. Такое стремление поразить публику привело к серьезному конфузу на Каннском фестивале.



Из-за слишком откровенного наряда опозорилась популярная актриса Ева Лонгория. 49-летняя красотка явилась на мероприятие в платье с очень смелым разрезом. Наряд выглядел стильно и дорого, однако во время движения подвел свою хозяйку.

Слишком глубокий разрез оголил лишнее, многим поклонникам показалось, что артистка переборщила с готовностью демонстрировать окружающим собственное тело. Впрочем, знаменитость выглядит роскошно, так что ее голые бедра скорее восхитили, чем смутили окружающих.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию "самой сексуальной в мире волейболистки".