Котенок завис за просмотром "Том и Джерри" – видео

Мультики пришлись усатому по вкусу

Большинство семей по всему миру заводят домашних животных. Как говорится: "без кота и жизнь не та". Действительно, за необычным поведением братьев наших меньших можно наблюдать бесконечно. Особенно яркие выходки достойны того, чтобы быть запечатленным на камеры.



Так, любящие хозяева сначала с интересом наблюдали за тем, как их котик восторженно смотрит мультик, а затем решили записать это необычное действие, чтобы и другие люди смогли повеселиться, наблюдая за зверьком.

Судя по всему, котик предпочитает смотреть мультики о себе подобных. Он с огромным любопытством уставился в экран монитора, где показывали одну из серий популярного мультфильма "Том и Джерри". Приключения котика и мышонка очень заинтересовали пушистого – в какой-то момент он даже попытался поймать лапкой мультяшную мышку.