Тест на смекалку: проверьте свою сообразительность

Живость ума – залог успеха

Сообразительность русского человека не раз воспевалась в сказках и пословицах. Интересно проверить, насколько работает смекалка у современного россиянина. Для того чтобы это выяснить, вам потребуется всего несколько минут.



Предлагаем пройти необычный тест на сообразительность. Как известно, живость ума позволяет выйти из любой, даже самой сложной ситуации. Быстрота реакции и возможность молниеносно принять правильное решение могут помочь избежать трудностей и достичь успеха.

Выделите несколько минут и пройдите небольшой, но очень интересный тест. Он поможет определить, насколько у вас развита смекалка и сообразительность.