Солистку группы "Винтаж" экстренно увезли на скорой после концерта

Солистку группы "Винтаж" экстренно увезли на скорой после концерта
Анна Плетнева. Фото: соцсети
У звезды начались проблемы с дыханием

Один из последних концертов группы "Винтаж" едва не закончился трагично. Солистка Анна Плетнева могла умереть прямо на сцене. Об этом она сама рассказала в соцсетях.

Во время представления по программе во время одной из песен с потолка в зал спустили множество конфетти в форме сердец. Одно из них случайно залетело в горло артистке, пока она пела, и попало в дыхательные пути. 

"Ну все, вот так нелепо закончится моя жизнь и карьера", – приводит она свои мысли в этот момент в соцсетях.

Однако Анна смогла справиться с неприятным состоянием и допела концерт, но сразу же после него ее увезли на скорой. Медики достали инородный предмет, сейчас ее состояние хорошее.

Ранее Плетнева признавалась своим поклонникам, что часто она предпочитает справляться со стрессом с помощью алкоголя. Артистка утверждает, что не пьет до состояния беспамятства и проблем с зависимостью у нее нет.

Источник: соцсети

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