Тест на грамотность: вы хорошо учились в школе?

Тест на грамотность: вы хорошо учились в школе?
Фото: www.unsplash.com
Проверьте себя за пару минут

Грамотность – показатель хорошо образованного и успешного человека. Официальные письма с орфографическими и пунктуационными ошибками могут подорвать репутацию всей организации, поэтому важно следить за правильным написанием слов.

Практически все правила русского языка долгие годы изучались каждым из нас на школьной скамье. Однако, к сожалению, знания имеют неприятное свойство быстро выветриваться из головы. Для того чтобы правильно говорить и писать, нужно читать много книг и проверять себя в сложных словах при появлении сомнений.

Сейчас же предлагаем вам оценить текущее положение дел и выяснить, можно ли считать вас грамотным человеком. Быстрый и интересный тест на грамотность покажет, стоит ли вам снова браться за учебники по русскому языку.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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