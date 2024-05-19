Бритни Спирс заработала более 40 миллионов долларов на своих мемуарах

Девушка смогла выручить астрономическую сумму

В молодости Бритни Спирc была звездой мировой величины. Огромное количество поклонников во всех странах мечтали попасть на концерт артистки. К сожалению, проблемы с психическим здоровьем сильно сказались на знаменитости. Теперь ее имя мелькает в прессе исключительно на фоне скандалов.



Впрочем, знаменитость нашла способ монетизировать это. Бритни Спирc выпустила скандальные мемуары, в которых рассказала нелицеприятные подробности своей личной жизни, а также задела некоторых именитых представителей западного шоу-бизнеса.

Выяснилось, что на своей книге артистка буквально озолотилась. Мемуары принесли Бритни Спирc астрономическую сумму в размере 40 миллионов долларов. Надо полагать, знаменитость ни на секунду не пожалела, что осмелилась выставить на всеобщее обозрение самые интимные подробности свои жизни.