Вдова Папанова рассказала, что сделала несколько абортов

Вдова шокировала признанием об абортах от Папанова
Анатолий Папанов. Кадр "Время желаний", 1984 год
Оказалось, у артистов могло быть много детей

Незадолго до своей смерти вдова известного советского актера Анатолия Папанова сделала откровенное признание. Надежда Каратаева рассказала, что у них в браке должно было родиться еще несколько детей, но ей пришлось сделать аборты. Ее последнее интервью показали в эфире "Первого канала".

Каратаева говорила, что за всю жизнь она много раз прошла через эту опасную процедуру. Поскольку официально делать ее было нельзя, актрисе приходилось ездить далеко за город к какой-то женщине, которая промышляла этим ремеслом на дому. После этого уже она обращалась за помощью к медикам. Причину своих поступков женщина объясняла просто.

"Он очень много пил", – призналась она.

В браке у артистов родилась только одна дочь Елена, несмотря на длившийся в течение 40 лет брак. По словам наследницы актеров, она не знает, есть ли у нее братья и сестры, и про последние откровения матери также ничего не подозревала.

Анатолий Папанов скончался на 65-м году жизни. Считается, что причиной его ухода из жизни стал инфаркт миокарда.

Источник: Первый канал

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