Тест: угадайте киношедевр по одной цитате

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Просмотр хорошего фильма – отличное занятие на вечер. Многие ценители качественных картин предпочитают сомнительным современным новинкам признанные шедевры кинематографа.
Предлагаем проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в классике. Попробуйте угадать лучшие фильмы всех времен и народов по небольшим цитатам.
Прохождение теста займет буквально несколько минут, зато поможет расслабиться, отвлечься от повседневных проблем и перезагрузиться. Не теряйте время зря – интересные задания точно поднимут вам настроение, а может и подскажут, какой фильм стоит пересмотреть ближайшим вечером.
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