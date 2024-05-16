Тест по географии: проверьте школьные знания

Всегда интересно вспомнить старые уроки

Человек с высоким уровнем эрудиции пользуется особым почетом в любой компании. Всем приятно общаться с собеседником, который отлично разбирается в разных сферах жизни. Например, знаток географии точно будет принят на ура в любой компании. Особенно, в компании тех, кто любит путешествовать – а путешествовать любят все.



Предлагаем вам пройти необычный тест на знания, которые мы получили еще на школьной скамье. К сожалению, часто информация быстро выветривается из головы, так что школьные уроки лучше освежить в памяти. Не тратьте время, дерзайте – проверьте свои знания по географии.