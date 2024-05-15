Кот-паркурист перепугал хозяина – видео

Кот-паркурист перепугал хозяина – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый показал отличную форму

Многие владельцы домашних животных частенько снимают на камеру своих любимцев. Действительно, братья наши меньшие регулярно выкидывают штуки, которые точно достойны быть запечатленными на камеру. Новой звездой социальных сетей стал очаровательный усатый паркурист.

Неготовый к акробатическим этюдам кота хозяин спокойно отправлялся по своим делам. Необходимость подняла мужчину среди ночи, и он сонный проследовал по квартире. Владелец кота и предположить не мог, что глубокой ночью станет очевидцем необычного представления.

Внезапно из темноты появился его рыжий кот. Усатый явно успел отлично отдохнуть и был готов к подвигам. Мощный котяра посчитал уместным использовать своего хозяина в качестве опоры для прыжка. Котик резко подлетел в воздух, оттолкнулся от ошарашенного мужчины лапами и помчался по своим делам. Забавный видеоролик насмешил и напугал публику.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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