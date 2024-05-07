"Синий платочек Победы": в московском метро прозвучали песни военных лет

На станции метро "Курская" уже в пятый раз состоялась патриотическая акция. Она была приурочена к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участники флешмоба исполнили песни военных лет а капелла, поздравили ветеранов и защитников Родины с наступающим Днем Победы и подарили пассажирам метро синие платочки – символы мирного неба и женской верности.

В ежегодной акции "Синий платочек Победы" приняли участие поэт и композитор Сергей Русских-Север, писатель Олег Рой, Академический Хор Московского Метрополитена, участница агитбригады "Синий платочек" Алла Макарова, помощник Председателя Совета Ветеранов вооруженных Силы РФ по вопросам увековечивания памяти погибших при защите Отечества Андрей Подгорный и детский коллектив "Созвездие" Татьяны Талабко.

"Метрополитен всегда был значимым местом для москвичей. Это больше, чем транспорт, потому что метро Москвы – это часть истории и культуры столицы. Благодаря тому, что акция "Синий платочек Победы" проходит в таком месте, больше москвичей имеют возможность принять в ней участие. Пассажиры, которые даже не знали о ее проведении здесь, с радостью к нам присоединялись, вместе вспоминали героев Великой Отечественной войны и подвиг советского народа, заряжались праздничным настроением, пели песни Победы", – говорит президент фонда "Русская земля", автор программы "Синий платочек" Анна Данилова.

В разные годы в акции участвовали: советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова, народная артистка Лариса Лужина олимпийские чемпионки – российская фигуристка Ирина Слуцкая и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, народный артист России Юрий Назаров.