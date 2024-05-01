Вдова рассказала о тяжелом характере Жванецкого

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Михаил Жванецкий был одним из самых известных российских сатириков. Но за талантом к написанию искрометных монологов скрывался крайне непростой характер. Об этом рассказала его вдова Наталья. По ее словам, супруг выставлял ей жесткие ограничения по любому поводу. Однажды это едва не привело к разводу.
Вдова говорит, что, выходя замуж за возростного человека, понимала, что со многим ей придется мириться. Сатирик, например, запрещал ей покидать дом и даже работать. Это очень не нравилось женщине, которая не понимала необходимости такого решения.
"Я пыталась доказать, что мне надо еще что-то. Начало такого разговора привело к двухнедельному скандалу", – призналась она.
В итоге Наталья пошла на поводу у Жванецкого. Со временем она смирилась со всеми ограничениями, и супруги прожили в браке около 30 лет, несмотря на существенную разницу в возрасте.
Но нелегко в семье было и сыну сатирика Дмитрию. Мальчику запрещалось шуметь в присутствии отца, баловаться, а также приглашать в дом друзей. Но женщина позволяла ребенку значительно больше и всегда "держала руку на пульсе", когда артиста не было дома.
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