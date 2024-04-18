Угадайте страну по кадру из фильма: необычный тест

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Просмотр хорошего фильма вечером помогает отвлечься от насущных проблем и расслабиться. Многие люди считают себя настоящими ценителями кинематографа. Их вниманию предлагается необычный тест, который поможет оценить знания киноманов.



В подборке представлены кадры из популярных кинолент. Самым внимательным любителям кино предлагается угадать, в каких странах были созданы незабываемые кинолокации.

Как известно, именитые режиссеры хорошо умеют создавать фантастические места на базе известных природных и исторических объектов в разных странах. Попробуйте угадать, в каких государствах были сняты предложенные фильмы.