Угадайте страну по кадру из фильма: необычный тест

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
907 новости
Просмотр хорошего фильма вечером помогает отвлечься от насущных проблем и расслабиться. Многие люди считают себя настоящими ценителями кинематографа. Их вниманию предлагается необычный тест, который поможет оценить знания киноманов.
В подборке представлены кадры из популярных кинолент. Самым внимательным любителям кино предлагается угадать, в каких странах были созданы незабываемые кинолокации.
Как известно, именитые режиссеры хорошо умеют создавать фантастические места на базе известных природных и исторических объектов в разных странах. Попробуйте угадать, в каких государствах были сняты предложенные фильмы.
Вражеские снаряды были сбиты ПВО
Позицию России обозначила Мария Захарова