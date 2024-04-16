Куклачев рассказал об остановке сердца на операционном столе

Жизнь артиста чудом удалось спасти

Во время юбилейного шоу клоун Юрий Куклачев почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую и госпитализировали в одну из столичных клиник. Как оказалось, артист перенес инфаркт.

Долгое время состояние знаменитости оценивалось как тяжелое, лишь недавно он набрался сил и смог рассказать журналистам, что с ним произошло после госпитализации. По словам Куклачева, своей жизнью он обязан хирургу с золотыми руками, который спас его после остановки сердца.

"Он запустил мое сердце снова, вычистил всю гадость, которая забила сосуды, и спас мою жизнь", – поведал дрессировщик.

В итоге Куклачеву пришлось поставить пять стентов, чтобы восстановить кровоснабжение сердца. Ему предстоит реабилитация под медицинским наблюдением.

Как рассказывал сын артиста, во время выступления пришлось срочно перемонтировать весь второй акт, чтобы не разочаровать зрителя. Он отметил, что подобное с отцом произошло впервые – вероятно, Куклачев сильно переживал и готовился к выступлению.