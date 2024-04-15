Возлюбленная Генри Кавилла ждет ребенка

Возлюбленная Генри Кавилла засветила беременный живот
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Скоро известный актер впервые станет отцом

Бывший Супермен и ведьмак Геральд Генри Каввил, вероятно, станет отцом. Его возлюбленная Натали Вискусо засветила беременный живот, когда пара выходила с романтического свидания в Нью-Йорке. 

Пара покинула ресторан, держась за руки. На 40-летнем актере были надеты вязанный джемпер, темно-синий бомбер и брюки в тон. Его подруга выбрала для выхода в свет обтягивающее черное платье в пол и сапоги до колена.

Известно, что Генри и Натали вместе уже три года. Свою личную жизнь они предпочитаю хранить в тайне. О избраннице популярного актера известно, что она является дочерью владельца популярного ночного клуба. В 16 лет девушка даже однажды снялась в подростковом сериале, но в итоге карьеру решила развивать за кадром.

Вискусо является бывшим вице-президентом по телевидению в Vertigo Entertainment. Также она была была вице-президентом телевизионных и цифровых студий Legendary Entertainment – это продюсерские компании, в фильмах которых снимался Кавилл. 

Источник: Daily Mail

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