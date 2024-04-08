Ирина Горбачева снялась обнаженной в лесу на Бали

Появилось фото найденного изможденным обнаженного тела российской актрисы

Известная российская актриса Ирина Горбачева показала фото с отдыха на Бали. Знаменитость решила устроить себе необычную фотосессию, которая вызвала шок у поклонников – на снимках девушка предстала полностью обнаженной.

Горбачева позировала без одежды в индонезийском лесу, показывая необычную природу Бали. На одном из кадров она села на ствол дерева, полностью покрытый лианами, и подняла руку вверх. При этом в центре объектива оказались ее тонкие руки, подтянутые ноги и были заметны ребра. Артистка отметила, что никакой ретуши на изображениях.

"Мне очень красиво! Я люблю смотреть и наблюдать природу... Природу всего", – написала она под публикацией.

Под постом публика оставила массу восторженных комментариев Горбачевой, отметив, как красиво она получилась на фотографиях. Некоторые, впрочем, нашли обнаженное тело российской актрисы сильно изможденным.

"Красиво, не спорю. Но больше не худейте!", "Я так сидела в траве на Бали, и это очень сложно, стадо муравьев – это самая мелкая из сложностей. Огромнейшее уважение, нелегкие кадры",

– пишут ей подписчики.