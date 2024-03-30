Названа настоящая причина раставания Тома Круза с россиянкой

Артист стал переживать за свою карьеру

Некоторое время назад стало известно, что Том Круз закрутил роман с россиянкой Эльсиной Хайровой. Отношения для артиста оказались серьезными, он много времени проводил со своей избранницей впервые за долгое время холостятской жизни. Однако как стремительно начались эти отношения, так же быстро они и закончились. И только недавно стала известна настоящая причина такого решения со стороны голливудского актера.

По данным СМИ, судьбоносное решение сыграло интервью бывшего мужа Хайровой, торговца бриллиантами Дмитрия Цветкова, в котором он заявил, что девушка встречается с мужчинами исключительно из-за денег. Если Круз хочет продолжить отношения с ней, то должен быть готов к ее дорогим капризам и баснословным тратам.

Подобное откровение сильно не понравилось ни артисту, ни его команде. До сих пор Том Круз активно снимается в кино, поэтому он начал опасаться, что отношения с Хайровой и внезаные откровения ее бывшего супруга в СМИ могут негативно сказаться на его карьере.

"Они просто не хотели иметь дело с бывшим мужем, который каждые несколько недель придумывал что-то неприятное", – говорят источники.

Том Круз расстался с россиянкой в конце февраля. Сообщалось, что это было сделано по обоюдному согласию, и между ними не осталось никаких обид. Цветков же утверждал, что за годы брака с Хайровой потратил на подарки для нее около 14,5 млн долларов, а после развода потерял еще 200 млн долларов.