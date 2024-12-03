Звезда сериала "Универ" Пиоро подсчитал свои траты на еду в месяц

Звезда сериала "Универ" подсчитал свои траты на еду в месяц
Сергей Пиоро. Фото: соцсети
В среднем россияне ежемесячно отдают около 40 тысяч рублей на продукты питания

Актер Сергей Пиоро, который сыграл ректора Павла Зуева в популярном сериале "Универ", рассказал о своих тратах на продукты за месяц. Он отдельно подчеркнул, что деликатесы старается особо не покупать.

В среднем в месяц у него уходит порядка 70 тысяч рублей, чтобы обеспечить едой троих человек в Московском регионе. В список покупок стандартно входят мясо, молочная продукция, крупы, овощи, рассказал он на шоу "Звезды сошлись".

Актриса Екатерина Соломатина рассказала, что ее продуктовые траты ежемесячно тоже составляют около 60-70 тысяч рублей. 

Певец Аркадий Укупник признался, что они с супругой очень любят деликатесы, поэтому и чек в продуктовом магазине довольно часто переваливает за пятизначные суммы. Если раньше они тратили за раз 7-8 тысяч рублей, то теперь расходы выросли в два раза.

По подсчетам экономистов, в среднем россияне тратят на еду около 40 тысяч рублей – столько примерно уходит на содержание одного человека.

Источник: НТВ

"Невозможно остановить": на Украине сделали жуткий прогноз об СВО

Украинцы уверяют, что новый американский лидер ничего не изменит

ВС РФ разнесли логово террористов под Харьковом

Кровавые злодеи превращены в пепел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей