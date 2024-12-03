Звезда сериала "Универ" Пиоро подсчитал свои траты на еду в месяц

В среднем россияне ежемесячно отдают около 40 тысяч рублей на продукты питания

Актер Сергей Пиоро, который сыграл ректора Павла Зуева в популярном сериале "Универ", рассказал о своих тратах на продукты за месяц. Он отдельно подчеркнул, что деликатесы старается особо не покупать.

В среднем в месяц у него уходит порядка 70 тысяч рублей, чтобы обеспечить едой троих человек в Московском регионе. В список покупок стандартно входят мясо, молочная продукция, крупы, овощи, рассказал он на шоу "Звезды сошлись".

Актриса Екатерина Соломатина рассказала, что ее продуктовые траты ежемесячно тоже составляют около 60-70 тысяч рублей.

Певец Аркадий Укупник признался, что они с супругой очень любят деликатесы, поэтому и чек в продуктовом магазине довольно часто переваливает за пятизначные суммы. Если раньше они тратили за раз 7-8 тысяч рублей, то теперь расходы выросли в два раза.

По подсчетам экономистов, в среднем россияне тратят на еду около 40 тысяч рублей – столько примерно уходит на содержание одного человека.