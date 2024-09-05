Прокурор просит возобновить дело против Алека Болдуина

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Прокурор попросил судью Нью-Мексико пересмотреть решение об отклонении обвинения в непредумышленном убийстве против Алека Болдуина, который застрелил оператора на съемочной площадке. Об этом сообщает AP. Она утверждает, что фактов, подтверждающих прошлый приговор, было недостаточно, а правовая процедура нарушена не была.
Ранее судья окружного суда штата Мэри Марлоу Соммер прекратила судебное разбирательство на основании сокрытия полицией и прокурорами доказательств от защиты по делу Болдуина. Обвинение было отклонено с предубеждением, а это значит, что оно не может быть возобновлено.
Доказательством, положившим конец делу, стали боеприпасы, принесенные в офис шерифа в марте человеком, который сказал, что они могут быть связаны с убийством Хатчинса. Прокуроры заявили, что посчитали боеприпасы не связанными с делом и неважными, в то время как адвокаты Болдуина утверждали, что они "спрятали" их и подали успешное ходатайство о прекращении дела.
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