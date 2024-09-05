Прокурор просит возобновить дело против Алека Болдуина

Против Болдуина снова хотят возбудить дело
Алек Болдуин. Фото: GabboT / wikimedia.org
Ранее разбирательство было прекращено

Прокурор попросил судью Нью-Мексико пересмотреть решение об отклонении обвинения в непредумышленном убийстве против Алека Болдуина, который застрелил оператора на съемочной площадке. Об этом сообщает AP. Она утверждает, что фактов, подтверждающих прошлый приговор, было недостаточно, а правовая процедура нарушена не была.

Ранее судья окружного суда штата Мэри Марлоу Соммер прекратила судебное разбирательство на основании сокрытия полицией и прокурорами доказательств от защиты по делу Болдуина. Обвинение было отклонено с предубеждением, а это значит, что оно не может быть возобновлено.

Доказательством, положившим конец делу, стали боеприпасы, принесенные в офис шерифа в марте человеком, который сказал, что они могут быть связаны с убийством Хатчинса. Прокуроры заявили, что посчитали боеприпасы не связанными с делом и неважными, в то время как адвокаты Болдуина утверждали, что они "спрятали" их и подали успешное ходатайство о прекращении дела.

Источник: Associated Press

"Основной кулак": раскрыт план ВСУ по прорыву под Курском

Украинцы тщательно подошли к вопросу

Глава чеченского спецназа сделал тревожное заявление о ситуации под Курском

Обстановка остается крайне напряженной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей