Прокурор просит возобновить дело против Алека Болдуина

Ранее разбирательство было прекращено

Прокурор попросил судью Нью-Мексико пересмотреть решение об отклонении обвинения в непредумышленном убийстве против Алека Болдуина, который застрелил оператора на съемочной площадке. Об этом сообщает AP. Она утверждает, что фактов, подтверждающих прошлый приговор, было недостаточно, а правовая процедура нарушена не была.

Ранее судья окружного суда штата Мэри Марлоу Соммер прекратила судебное разбирательство на основании сокрытия полицией и прокурорами доказательств от защиты по делу Болдуина. Обвинение было отклонено с предубеждением, а это значит, что оно не может быть возобновлено.

Доказательством, положившим конец делу, стали боеприпасы, принесенные в офис шерифа в марте человеком, который сказал, что они могут быть связаны с убийством Хатчинса. Прокуроры заявили, что посчитали боеприпасы не связанными с делом и неважными, в то время как адвокаты Болдуина утверждали, что они "спрятали" их и подали успешное ходатайство о прекращении дела.

