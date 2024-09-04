В Норвегии убили "российского" кита-шпиона

Стала известна причина смерти "российского" кита-шпиона
Фото: premier.gov.ru / wikipedia.org
Оказалось, что в кончине животного виноваты люди

Зоозащитные организации Норвегии намерены добиться начала расследования из-за смерти "российского" кита-шпиона. Они полагают, что животное могли застрелить.

О гибели белухи по кличке Хвалдимир стало известно несколько дней назад. Его обнаружили моряки в 2019 году, заметив на нем упряжку санкт-петербургской компании. После этого в СМИ появились различные теории заговора, будто бы питомец был натренирован российскими спецслужбами, но сбежал из плена.

Белуха хорошо шла на контакт с людьми, не была агрессивной. Однако людей призывали не контактировать с ней лишний раз.

Зоозащитники после ряда проведенных анализов и экспертиз, включая баллистические, пришли к выводу, что Хвалдимир погиб от огнестрельного ранения. Они направили в полицию обращение с просьбой заняться этим делом, поскольку оно представляет собой экономическое и экологическое преступление.

Источник: Life

Удар ВС РФ разнес логово натовских инструкторов

Атака стала очень болезненной для Киева

Раскрыт жесткий ответ России на поставку дальнобойных снарядов Украине

Москва может устроить тотальную чистку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей