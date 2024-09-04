В Норвегии убили "российского" кита-шпиона

Оказалось, что в кончине животного виноваты люди

Зоозащитные организации Норвегии намерены добиться начала расследования из-за смерти "российского" кита-шпиона. Они полагают, что животное могли застрелить.

О гибели белухи по кличке Хвалдимир стало известно несколько дней назад. Его обнаружили моряки в 2019 году, заметив на нем упряжку санкт-петербургской компании. После этого в СМИ появились различные теории заговора, будто бы питомец был натренирован российскими спецслужбами, но сбежал из плена.

Белуха хорошо шла на контакт с людьми, не была агрессивной. Однако людей призывали не контактировать с ней лишний раз.

Зоозащитники после ряда проведенных анализов и экспертиз, включая баллистические, пришли к выводу, что Хвалдимир погиб от огнестрельного ранения. Они направили в полицию обращение с просьбой заняться этим делом, поскольку оно представляет собой экономическое и экологическое преступление.