Актер "Интернов" Демчог протаранил забор на парковке

Мужчина повздорил с охранником

Актер Вадим Демчог, который прославился своей ролью доктора Купитмана в сериале "Интерны", устроил конфликт на московской паркове. Знаменитость на своем внедорожнике несколько раз протаранил заграждения.

Инцидент произошел утром на Варшавском шоссе. Артист собирался поставить машину на специальной парковке, когда к нему подошел охранник со списком. Демчог начал доказывать ему, что заплатил положенные 800 рублей, поэтому имеет право припарковаться там, где посчитает нужным. Однако местный сотрудник прегородил ему проезд забором.

В итоге знаменитость начал таранить ограждение своим автомобилем, ругаться с охранником, однако никакого успеха это ему не принесло. В результате актер покинул парковку, чтобы найти другое место для своего авто.

Ранее в интервью "Утро.ру" Демчог признавался, что не разбогател на сериале "Интерны", поскольку слишком много тратит на себя, свои проекты и родственников.