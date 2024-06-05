Актер "Интернов" Демчог протаранил забор на парковке

Актер "Интернов" протаранил забор на парковке
Вадим Демчог. Кадр: YouTube.com
Мужчина повздорил с охранником

Актер Вадим Демчог, который прославился своей ролью доктора Купитмана в сериале "Интерны", устроил конфликт на московской паркове. Знаменитость на своем внедорожнике несколько раз протаранил заграждения.

Инцидент произошел утром на Варшавском шоссе. Артист собирался поставить машину на специальной парковке, когда к нему подошел охранник со списком. Демчог начал доказывать ему, что заплатил положенные 800 рублей, поэтому имеет право припарковаться там, где посчитает нужным. Однако местный сотрудник прегородил ему проезд забором.

В итоге знаменитость начал таранить ограждение своим автомобилем, ругаться с охранником, однако никакого успеха это ему не принесло. В результате актер покинул парковку, чтобы найти другое место для своего авто.

Ранее в интервью "Утро.ру" Демчог признавался, что не разбогател на сериале "Интерны", поскольку слишком много тратит на себя, свои проекты и родственников.

Источник: SHOT

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