Жена Павла Воли показала стройную фигуру в бикини

Красотка похвасталась роскошными формами

Многие российские знаменитости регулярно радуют публику откровенным контентом. Актрисы, певицы, телеведущие уйму внимания уделяют внешнему виду и любят хвастаться достигнутыми результатами. На этот раз горячим контентом публику порадовала супруга Павла Воли.



Популярная телеведущая Ляйсан Утяшева сфотографировалась в мини-бикини. Судя по подтянутой фигуре, знаменитость на все 100% готова к летнему сезону. Тонкая линия талии, худенькие ножки и упругая грудь привели публику в восторг.

Под откровенной фотографией люди оставляют восхищенные комментарии. Многие удивляются, как матери двоих детей удается сохранять тело в такой прекрасной форме. Впрочем, в прошлом Утяшева была профессиональной спортсменкой, так что роскошный вид стал своего рода наградой за былые достижения.