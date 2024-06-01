Жена Павла Воли показала стройную фигуру в бикини

Жена Павла Воли показала стройную фигуру в бикини
Ляйсан Утяшева. Кадр: YouTube
Красотка похвасталась роскошными формами

Многие российские знаменитости регулярно радуют публику откровенным контентом. Актрисы, певицы, телеведущие уйму внимания уделяют внешнему виду и любят хвастаться достигнутыми результатами. На этот раз горячим контентом публику порадовала супруга Павла Воли.

Популярная телеведущая Ляйсан Утяшева сфотографировалась в мини-бикини. Судя по подтянутой фигуре, знаменитость на все 100% готова к летнему сезону. Тонкая линия талии, худенькие ножки и упругая грудь привели публику в восторг.

Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети

Под откровенной фотографией люди оставляют восхищенные комментарии. Многие удивляются, как матери двоих детей удается сохранять тело в такой прекрасной форме. Впрочем, в прошлом Утяшева была профессиональной спортсменкой, так что роскошный вид стал своего рода наградой за былые достижения.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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