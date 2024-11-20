Под Курском погиб актер Петр Великий, воевавший за ВСУ

Актер Петр Великий погиб в боях под Курском
Фото: www.unsplash.com
Артист сражался во славу киевского режима

Известный украинский актер Петр Великий отправился к праотцам под Курском. Творческую карьеру культурный деятель променял на службу в рядах незалежных диверсантов. О его гибели сообщили представители Черниговского драмтеатра, где артист работал до того, как вступил в ряды украинской армии.

Ныне покойный украинец был ведущим мастером сцены и посвятил более двух десятилетий лет родному театру им. Т. Шевченко. За это время он исполнил свыше 35 ролей, среди которых были как классические, так и современные образы.

Актеру-диверсанту было 48 лет. После начала вооруженного конфликта он решил сменить сцену на службу в армии, примкнув к ВСУ. Сообщается, что у погибшего осталась взрослая дочь Екатерина Великая, которая также связана с театром.

Великий был частью диверсионной группы, действовавшей на территории Курской области. В ходе одной из российских операций незалежный вояка был ликвидирован.

К слову, несколько месяцев назад под Курском доблестно погиб известный российский артист.

Источник: Черниговский драматический театр ✓ Надежный источник
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