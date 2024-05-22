Брат невесты испортил свадьбу случайной фразой во время тоста

После этого он стал изгоем в собственной семье

Пользователь социальной сети Reddit рассказал об ужасном случае на свадьбе своей родной сестры. Мужчина поведал, что инцидент произошел на прошлых выходных, но не утихает до сих пор. Все из-за произнесенного им во время торжества тоста.

Парень успел выпить несколько рюмок с алкоголем, как вскоре его позвали произнести праздничную речь перед молодоженами. Он почувствовал себя уверенно и решил, что это будет отличные место и момент для шуток. Брат невесты вспомнил, как та зареклась выходить замуж – по ее словам, она сделает это только в случае, если свиньи будут летать. И показал пальцем на одного из гостей.

Оказалось, что это был ее бывший парень, у которого дома жил поросенок. Он раскрыл их прошлые отношения о которых знали далеко не все. И что самое интересное, невеста скрыла это и от своего супруга.

В итоге жених устроил избраннице большой скандал, поскольку решил, что у нее сохранились к нему чувства. Приглашенные гости с обеих сторон устроили споры, насколько было этичным приглашать бывшего парня на свадьбу. А виновник случившегося стал семейным изгоем.

"Извлеченный урок: алкоголь и микрофоны – опасная смесь на свадьбах", – подытожил он.