Трапеза крошечных котят умилила публику – видео

Трапеза крошечных котят умилила публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыши явно проголодались

Видеоролики с зарисовками из жизни братьев наших меньших – отличный способ отвлечься от насущных проблем и поднять себе настроение. Особенно приятно наблюдать за маленькими котятами и щенками. Очаровательный видеоролик с трапезой пушистых малышей привел в восторг публику.

Крошечные котятки совсем недавно появились на свет, но очень активно изучают окружающую их обстановку. Малыши уже успели хорошо познакомиться с чувством голода. К счастью, заботливая мама-кошка всегда рядом.

Хозяева кошачьего семейства запечатлели на видео умилительную сцену. Целый выводок маленьких котят припал к материнской груди для того, чтобы хорошенько подкрепиться. Блаженная картина выглядит очень мило и вызывает улыбку. Видеоролик набрал много реакций и восторженных комментариев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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