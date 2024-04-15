Асмус с дочкой улетела в Хорватию на съемки

Асмус забрала ребенка и покинула Россию
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Приземлившаяся в Европе актриса заявила, что полностью счастлива

Бывшая жена популярного юмориста Гарика Харламова Кристина Асмус регулярно попадает на страницы светской хроники. Девушка живет яркой и разнообразной жизнью, о чем всегда с готовностью рассказывает своим поклонникам. В этот раз Кристина Асмус забрала ребенка и уехала из России, что, разумеется, привлекло внимание публики.

Артистка привыкла вести открытый образ жизни. Ее верные фанаты помнят, что еще совсем недавно знаменитость страдала из-за серьезных проблем со здоровьем, у нее поднялась температура, состояние оставляло желать лучшего. Кристина даже пообещала поклонникам меньше работать, но в конце концов, чуть ли не с больничной палаты сбежала в аэропорт.

Девушка вместе с дочкой улетела в Европу. Артистка сообщила, что успешно приземлилась в Хорватии, в эту страну ее привели очередные съемки. Асмус пожаловалась, что путешествие до Хорватии не было простым. Сейчас прямых рейсов в эту страну нет, поэтому знаменитости с маленькой дочкой пришлось лететь через Турцию.

Как отмечает женский журнал "Клео.ру", Кристина Асмус решила совместить приятное с полезным, в Хорватии она будет не только работать, но и отметит свой 36-й день рождения на берегу моря. Актриса поделилась, что чувствует себя прекрасно, настроение у нее замечательное, она готова к новым приключениям.

К слову, ранее была раскрыта истинная причина развода Кристины Асмус и Гарика Харламова.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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