Зачем и без того пухлая Польна налегает на бутерброды по ночам

Певица Ева Польна всегда отличалась пышностью форм. Она никогда не стремилась быть тощей, как доска, не изнуряла себя диетами. А просто принимала и любила себя такой, какая есть.

Певица призналась, что не раз сталкивалась с хейтом относительно лишних килограммов. Однако, это никогда не мешало ей оставаться яркой, харизматичной и уверенной в себе.



"Первые признаки “пухлости” у меня появились к 15 годам, – говорит звезда. – На сцене я всегда считалась среди наших эстрадных красоток певицей “в теле”. Но я научила людей принимать меня такой, какая я есть. Потому что я сама себя принимаю. Даже когда в час ночи ем бутерброд, смотрю на себя в зеркало и думаю: “Ну и ладно! Все равно себя люблю!”

По ее словам, у каждой артистки есть хейтеры. "Если худая – напишут, что палка. Если в теле – скажут, что безобразно толстая. Молодая – можешь только физиономией похвастаться, а сама дура-дурой. А если взрослая – отметят, что как пень старая и пора со сценой завязывать. Поэтому хейтеров нужно посылать куда подальше".

По мнению певицы, для эффективного похудения важно не закрываться от окружающего мира и найти себе занятие по душе. Своими любимыми видами спорта она считает йогу и цигун.

"Каждый человек должен найти любимую форму движения. В карантин я начала заниматься йогой и цигуном. Это учит тренировать дыхание и распределять энергию. Это философия тела и одновременно души. А вообще любая физическая активность помогает проветрить свой мозг, структурировать мысли, перезагрузиться и отпустить проблемы", – уверена исполнительница.

Главный совет, который она дала большим девочкам в реалити "Большие девочки" на телеканале "Пятница!" – иметь правильной настрой и перестать перекладывать ответственность за свой внешний вид на других.

"Все претензии надо предъявлять себе – не родителям, друзьям или хейтерам. Ты такая, потому что сама хочешь такой быть. Прими себя. Я себя приняла и за себя взялась. Сейчас у меня все хорошо – и будет еще лучше", – научила артистка.